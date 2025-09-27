Juventus-Atalanta dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita
La Juventus ospita l'Atalanta in uno dei match più interessanti della 5a giornata di Serie A: allo Stadium si scende in campo alle ore 18:00. Diretta esclusiva in TV e in streaming per gli abbonati DAZN. Le formazioni di Tudor e Juric. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights
Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus
Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Mirko Nicolino. . I conti della #juventus migliorano, arrivano anche aumento di capitale e bond. #tudor intanto pensa a novità di formazione contro l'#atalanta - facebook.com Vai su Facebook
Probabile formazione #Juventus Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. #JuveAtalanta - X Vai su X
Diretta tv e streaming Juventus-Atalanta - I bianconeri per riprendere la corsa verso la vetta dopo il pareggio di Verona, i nerazzurri per continuare la risalita in classifica ... Scrive repubblica.it
Juventus-Atalanta: dove vederla in tv e streaming, orario, probabili formazioni - Archiviate le partite di Coppa Italia ed Europa League, che hanno visto impegnate alcune delle nostre formazioni del campionato, la Serie A torna in campo con la quinta giornata ... Secondo ilmessaggero.it