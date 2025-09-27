Juventus-Atalanta 1-1 | Sulemana illude Cabal firma il pari allo Stadium
All’Allianz Stadium la Juventus non va oltre il pareggio contro l’Atalanta. Il big match della quinta giornata di Serie A si chiude sull’1-1 dopo una sfida intensa e ricca di episodi: vantaggio nerazzurro allo scadere del primo tempo con una perla di Sulemana, risposta bianconera nella ripresa con il colpo di Cabal, entrato al posto dell’acciaccato Bremer. Nel finale, l’espulsione di De Roon ha costretto la Dea a resistere in inferiorità numerica all’assalto bianconero. La partita: palo immediato, poi il lampo di Sulemana. La Juventus era partita fortissimo, trascinata dall’entusiasmo di un Allianz infuocato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
