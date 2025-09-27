Juventus – Atalanta 1-1 | male Openda Cabal miracoloso
Finisce in parità tra Juventus e Atalanta Termina in pareggio la sfida tra Juventus e Atalanta. Gli uomini di Tudor hano giocato un ottima partita dominando il campo contro l’Atalanta di Juric. Il lampo di Sulemana nel finale di primo tempo ha però costretto i bianconeri a rincorrrere, solo la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - atalanta
Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights
Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus
Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Juventus-Atalanta 1-1: Cabal riprende la Dea, per Tudor è il secondo pari di fila - X Vai su X
#JuveAtalanta si avvicina ? Juventus v Atalanta coming soon Segui il match su DAZN https://prf.hn/click/camref:1100l48tV/adref:AtalantaSocial/destination:https://www.dazn.com/it-IT/competitor/Competitor:e75syeuawg3ql8nwpi3vr2btz #GoAtalantaGo - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Atalanta 1-1: pareggio pomeridiano allo Stadium - Adzic 5,5 – Troppo palloni persi, però si trattava della prima da titolare con la Juventus. Da zipnews.it
Juventus-Atalanta 1-1: video, gol e highlights - Nel primo tempo i bianconeri premono fin da subito, colpiscono un palo con un colpo di testa di Kalulu dopo 2' e creano occas ... Secondo sport.sky.it