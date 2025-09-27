Juventus Atalanta 1-1 LIVE | espulsione per De Roon
All’Allianz Stadium il match valido per la 5ª giornata di Serie A Juventus Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juventus Atalanta, valevole per la 5ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. JUENTUS ATALANTA LIVE: CRONACA DEL MATCH DI SERIE A 20252026. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - atalanta
Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights
Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus
Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
#Juventus-#Atalanta, #Sulemana gela lo Stadium dopo un errore di Adzic: 0-1 all’intervallo - X Vai su X
#JuveAtalanta si avvicina ? Juventus v Atalanta coming soon Segui il match su DAZN https://prf.hn/click/camref:1100l48tV/adref:AtalantaSocial/destination:https://www.dazn.com/it-IT/competitor/Competitor:e75syeuawg3ql8nwpi3vr2btz #GoAtalantaGo - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, Como-Cremonese 1-1. Alle 18 Juventus-Atalanta, stasera Cagliari-Inter - Nel primo anticipo finisce in pareggio al Sinigaglia: in gol Nico Paz e Baschirotto. Secondo tg24.sky.it
Juventus-Atalanta, le formazioni: Adzic e Openda dal 1’ per Tudor, Ahanor titolare tra i nerazzurri - Igor Tudor sorprende tutti puntando sulla linea verde per la sua Juventus nella sfida contro l'Atalanta, u ... Da msn.com