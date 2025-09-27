Juventus-Atalanta 1-1 le pagelle | Cabal decisivo Adzic bocciato
La Juventus esce con un punto dallo scontro diretto contro l’Atalanta, chiuso sull’1-1 all’Allianz Stadium. Una partita che lascia più rimpianti che certezze: tante occasioni costruite, ma anche errori che hanno rischiato di compromettere il risultato. A decidere il punteggio finale il guizzo di Cabal, entrato al posto di Bremer, dopo il vantaggio firmato da Sulemana. Ecco le pagelle dei protagonisti bianconeri. I singoli bianconeri. Di Gregorio 6 – Non commette errori sul gol, ma trasmette ancora insicurezza. Sembra riflettere troppo prima di agire. Gatti 5,5 – Alterna interventi ruvidi a qualche sbavatura. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
