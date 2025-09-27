Juventus-Atalanta 1-1 le pagelle | Cabal 7 che impatto Sulemana 7 prodezza all' Allianz Openda 5,5 non si accende De Roon 4,5 ingenuo

Ilmessaggero.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Termina 1-1 tra Juventus e Atalanta. All'Allianz Stadium la squadra di Tudor non riesce a fare bottino pieno e rimedia il secondo pareggio consecutivo dopo quello rimediato a Verona con. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

juventus atalanta 1 1 le pagelle cabal 7 che impatto sulemana 7 prodezza all allianz openda 55 non si accende de roon 45 ingenuo

© Ilmessaggero.it - Juventus-Atalanta 1-1, le pagelle: Cabal (7) che impatto, Sulemana (7) prodezza all'Allianz, Openda (5,5) non si accende, De Roon (4,5) ingenuo

In questa notizia si parla di: juventus - atalanta

Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights

Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus

Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

juventus atalanta 1 1Cabal salva la Juventus contro l’Atalanta e firma l’1-1: secondo pari consecutivo per i bianconeri - Sulemana fa sognare l'Atalanta ma nel finale Cabal gela tutti gli entusiasmi e regala il pareggio alla Juventus ... Come scrive fanpage.it

juventus atalanta 1 1Juventus-Atalanta 1-1, le pagelle: Cabal miracoloso (7), Adzic distratto (5), Cambiaso ovunque (6,5) - La sfida, valida per la quinta giornata di Serie A, tra Juventus e Atalanta si è conclusa in parità (1- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Atalanta 1 1