Juventus-Atalanta 1-1 le pagelle | Cabal 7 che impatto Sulemana 7 prodezza all' Allianz Openda 5,5 non si accende De Roon 4,5 ingenuo
Termina 1-1 tra Juventus e Atalanta. All'Allianz Stadium la squadra di Tudor non riesce a fare bottino pieno e rimedia il secondo pareggio consecutivo dopo quello rimediato a Verona con. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights
Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus
Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Cabal salva la Juventus contro l’Atalanta e firma l’1-1: secondo pari consecutivo per i bianconeri - Sulemana fa sognare l'Atalanta ma nel finale Cabal gela tutti gli entusiasmi e regala il pareggio alla Juventus ... Come scrive fanpage.it
Juventus-Atalanta 1-1, le pagelle: Cabal miracoloso (7), Adzic distratto (5), Cambiaso ovunque (6,5) - La sfida, valida per la quinta giornata di Serie A, tra Juventus e Atalanta si è conclusa in parità (1- Scrive msn.com