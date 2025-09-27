Juventus-Atalanta 1-1 Juric ha ripreso la squadra in mano Zhegrova è forte anche se è un po’ Venezia

Juventus-Atalanta finisce 1-1. Juric ha ripreso la squadra in mano. Zhegrova è forte anche se è un po’ Venezia Anche con Juric l’Atalanta è una squadra solida. I bergamaschi sono rientrati con quattro punti dalle due trasferte consecutive di Torino. Tre punti contro i granata di Cairo (più che di Baroni) e uno oggi allo Stadium contro i bianconeri. L’Atalanta ha ben giocato. Squadra robusta. Che ha messo in mostra Soulemana che ha rapidità ed esultanza alla Oba Oba Martins. L’Atalanta nel finale è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di De Roon (doppio giallo) ma non si può dire che abbia seriamente rischiato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

