Juventus-Atalanta 1-1 Cabal risponde a Sulemana
Torino, 27 settembre 2025 - Non si fanno male Juventus e Atalanta. Dalla sfida dell'Allianz Stadium viene fuori un pareggio per 1-1, figlio delle reti di Sulemana e Cabal, entrambe nate da degli errori evidenti di Adzic e Kossounou. L'assalto conclusivo dei padroni di casa, con la Dea in 10 per l'espulsione di de Roon, non porta ad alcunché. Per Madama è il secondo pari consecutivo: i piemontesi salgono a quota 11 punti in classifica, mentre i bergamaschi si portano a 9. Le scelte degli allenatori. Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Adzic; Openda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: juventus - atalanta
Juventus, vittoria di carattere a Bergamo: 2-1 all’Atalanta. Gol e highlights
Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus
Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
'!? La Juve non va oltre il pareggio contro l'Atalanta. Al gol di Sulemana nel primo tempo, ha risposto Cabal nel secondo #Corrieredellosport #Juventus #Atalanta - X Vai su X
#JuveAtalanta si avvicina ? Juventus v Atalanta coming soon Segui il match su DAZN https://prf.hn/click/camref:1100l48tV/adref:AtalantaSocial/destination:https://www.dazn.com/it-IT/competitor/Competitor:e75syeuawg3ql8nwpi3vr2btz #GoAtalantaGo - facebook.com Vai su Facebook
Cabal salva la Juventus contro l’Atalanta e firma l’1-1: secondo pari consecutivo per i bianconeri - Sulemana fa sognare l'Atalanta ma nel finale Cabal gela tutti gli entusiasmi e regala il pareggio alla Juventus ... Si legge su fanpage.it
Le pagelle di Juventus-Atalanta 1-1: molto bene Sulemana (7), che errore di Adzic (5) - Dopo quello contro il Verona, è arrivato anche contro l’Atalanta l’1- Lo riporta ilmattino.it