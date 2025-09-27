juventus atalanta 1 1 cabal risponde a sulemana

Torino, 27 settembre 2025 - Non si fanno male Juventus e Atalanta. Dalla sfida dell'Allianz Stadium viene fuori un pareggio per 1-1, figlio delle reti di Sulemana e Cabal, entrambe nate da degli errori evidenti di Adzic e Kossounou. L'assalto conclusivo dei padroni di casa, con la Dea in 10 per l'espulsione di de Roon, non porta ad alcunché. Per Madama è il secondo pari consecutivo: i piemontesi salgono a quota 11 punti in classifica, mentre i bergamaschi si portano a 9. Le scelte degli allenatori. Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Adzic; Openda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

