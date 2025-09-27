Juventus allarme Tudor | Finirà come Allegri e Thiago Motta
Il tecnico croato al centro del dibattito, situazione che inizia già a diventare delicata: i fantasmi del passato a Torino La Juventus prosegue in un avvio di stagione che è stato abbastanza positivo, ma per il quale si attendono conferme. Eppure, c’è una problematica che può condizionare la stagione bianconera. Il giornalista Graziano Campi porta avanti il parallelismo tra Tudor, Allegri e Thiago Motta: il finale potrebbe essere lo stesso, a suo avviso. Allarme Juventus: “Tudor finirà come Allegri e Thiago Motta” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Sul suo profilo ‘X’, Campi prende le mosse dalle dichiarazioni di ieri di Tudor in conferenza stampa contestate dai tifosi e ritiene che la posizione dell’allenatore a questo punto sia già a rischio, ma non per sua responsabilità, tutt’altro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: juventus - allarme
“La Juventus in un vicolo cieco”: scatta l’allarme rosso per i bianconeri
Juventus, allarme Tudor: “Situazione di precarietà”
Juventus Inter, allarme Conceicao con la nazionale portoghese! Tudor rischia di perdere l’esterno: la situazione
Allarme Vlahovic! Il serbo non rinnova, rischia il parametro zero: la Juve trema, mentre Bayern, Chelsea e United sono in agguato. #Vlahovic #Juve #Calciomercato #Juventusnews24 - facebook.com Vai su Facebook
Allarme in casa Juve in vista del derby d'Italia Il Portogallo ha comunicato che Conceiçao rientrerà a Torino per un fastidio muscolare e che, di conseguenza, non prenderà parte alla sfida contro l'Ungheria #Conceiçao #Juventus #SpazioJ - X Vai su X
Juventus, allarme Tudor: “Finirà come Allegri e Thiago Motta” - In casa bianconera, si discute la posizione dell'allenatore: gli ultimi sviluppi criticati da un noto giornalista ... Riporta calciomercato.it
Tudor studia la rinascita della Juventus in cinque mosse: dal modulo al lavoro in settimana, a costa pensando l’allenatore croato - Tudor interviene per risolvere i problemi della Juventus: sta studiando cinque accorgimenti tattici e atletici per migliorare la solidità dei bianconeri Nonostante un avvio di stagione positivo, con t ... Secondo juventusnews24.com