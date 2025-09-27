Juve Primavera, Padoin esulta dopo la vittoria del derby d’Italia: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dopo il match. Una vittoria per scacciare la crisi e ritrovare il sorriso. La Juve Primavera ha espugnato il campo dell’ Inter per 3-1, conquistando un Derby d’Italia pesantissimo che dà ossigeno alla classifica e al morale. Al termine del match, l’allenatore bianconero Simone Padoin ha commentato la prestazione dei suoi, esprimendo grande gioia per il risultato ma senza nascondere gli aspetti su cui c’è ancora da lavorare. RESOCONTO INTER JUVE PRIMAVERA PAROLE – «Sono molto contento della partita e, ovviamente, del risultato che porta fiducia e autostima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, Padoin esulta dopo la vittoria del derby d’Italia: «Mi auguro che questo successo sia l’inizio di un percorso virtuoso. Dobbiamo ancora migliorare tanto ma…»