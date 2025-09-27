juve partita doppia

La champions league dà una boccata d’ossigeno alla Juventus, sicché la perdita è ridotta a 58,1 milioni di euro, l’indebitamento finanziario netto fissato a 280,2 milioni mentre è confermato l’aumento di capitale di 110 milioni (di cui 30 già versati da Exor) e l’emissione di un bond da 150 milioni con scadenza nel 2037. Così Juventus ha spiegato la ratio dell’emissione: «Il bond ha la finalità di bilanciare al meglio la struttura dell’indebitamento finanziario, aumentandone sia la durata media sia la quota a tasso fisso, nonché di ridurne, prospetticamente, il costo medio. Il bond è stato integralmente sottoscritto da fondi gestiti da PGIM, uno dei principali asset manager globali con esperienza nei mercati pubblici e privati e un comprovato track record d’investimento in Italia e nel settore sport a livello internazionale». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

