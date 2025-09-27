Juve niente vetta | con l’Atalanta finisce 1-1 Perla di Sulemana Cabal entra e pareggia
Partita intensa allo Stadium decisa da due bei gol: i bianconeri falliscono il sorpasso al Napoli Juve e Atalanta pareggiano 1-1 all’Allianz Stadium al termine di una partita molto tattica, difficile per entrambe le formazioni. Un gol per parte che fa più felice la squadra di Juric, che sale a quota 9 restando imbattuta dopo tre pareggi e due vittorie. Soprattutto avendo pure finito la partita in 10 per il rosso a De Roon. Un po’ di delusione per i bianconeri, che falliscono il sorpasso e la vetta solitaria (anche se provvisoria) al Napoli. Tudor sale così a 11 restando al terzo posto e rischiando di scivolare in classifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
