juve e dea a caccia della scossa scudetto

27 set 2025

Sbollita la rabbia per le scelte arbitrali di Verona, e messa pure alle spalle la prestazione della sua Juve al Bentegodi – prova comunque dimenticabile – Igor Tudor si trova oggi ad affrontare un’ Atalanta in netta risalita dopo l’avvio di campionato in sordina. Uno scontro d’alta quota per capire ulteriormente di che pasta sia fatta la Signora: finora solida, certo, ma troppo spesso a danzare sul confine fra l’impresa e il flop. Anche i tifosi bianconeri prendono la gara odierna con le molle: sei mesi fa, allo Stadium, la Dea con Gasp alla guida firmò uno storico 0-4 che di fatto sancì già la fine dell’era Motta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

