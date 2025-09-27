Juve Atalanta un precedente fortunato per Kalulu in vista del big match | il difensore cercherà il bis Il dato che fa ben sperare

Juve Atalanta, un precedente fortunato per Kalulu in vista del big match: la statistica sul difensore francese. Una statistica curiosa, un precedente che suona come un buon auspicio. La sfida di oggi pomeriggio tra la Juventus e l’ Atalanta avrà un sapore speciale per Pierre Kalulu. Il difensore francese, che dovrebbe partire titolare nell’undici di Igor Tudor, ha infatti un legame unico con la squadra nerazzurra: è l’unica contro cui ha segnato in Serie A con la maglia bianconera. L’episodio risale allo scorso 14 gennaio. In un’intensa partita giocata a Bergamo e terminata con il risultato di 1-1, fu proprio Kalulu a sbloccare il risultato al 54? minuto, siglando la sua prima, e finora unica, marcatura nel massimo campionato con la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

