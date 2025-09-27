Juve-Atalanta Tudor in conferenza | Miglior primo tempo da quando sono qua Thuram si è fatto male
Igor Tudor nella conferenza stampa post Juve-Atalanta si è espresso in maniera entusiastica nei confronti della squadra e della prestazione esibita. Un allarme però sulle condizioni di Khephren Thuram È un Tudor completamente diverso da quello che ci si sarebbe potuti aspettare. Nessuna rabbia e nessuna delusione, ma una grande soddisfazione per la prestazione dei bianconeri. Di seguito la conferenza stampa completa del tecnico della Juventus a cura dell’inviato di Calciomercato.it. Juve, Tudor ha un problema in attacco: “Openda, Vlahovic e David sono tre punte centrali. E Thuram.” – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: juve - atalanta
Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson
Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta
? #Juve-#Atalanta 1-1: #Cabal salva #Tudor ma c'è un caso #David. E #Bremer preoccupa - X Vai su X
Juventus. . El Pipita scores first, then turns altruistic for Matuidi, who nets the winner with 9 minutes to go. Always, Fino alla Fine! #JuveAtalanta - facebook.com Vai su Facebook
Pagina 1 | Tudor, conferenza Juve-Atalanta: "Conceicao e l'attacco da non sbagliare, Rocchi e Cambiaso deve..." - Le parole tecnico bianconero alla vigilia della sfida di campionato contro i bergamaschi del suo amico Juric: "È un po’ sottovalutato" ... msn.com scrive
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: il VIDEO con le parole del tecnico bianconero - Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: il VIDEO con le parole del tecnico alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 2025/26 (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Igor Tudor è int ... Segnala juventusnews24.com