Juve Atalanta tre attaccanti per una maglia da titolare | ma sarà così per tutta la stagione… Ecco chi è in vantaggio e tutti gli esperimenti di Tudor

Juve Atalanta tre attaccanti per una maglia da titolare

Juve Atalanta, tre attaccanti per una maglia da titolare: gli aggiornamenti sulla formazione del big match. Da uomo copertina del mercato a comparsa di lusso, in attesa del momento giusto per prendersi la scena. La storia di Jonathan David con la Juventus è appena iniziata, ma è già ricca di colpi di scena. Come analizzato da Tuttosport, l'attaccante canadese, arrivato in estate tra grandi aspettative, si trova ad affrontare una concorrenza inaspettata e una fase di adattamento più complessa del previsto. La sfida contro l' Atalanta di oggi potrebbe essere il primo, vero spartiacque della sua avventura.

Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson

Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta

Juve-Atalanta, Juric vuole un tridente di veri attaccanti. Si rivede Ederson in panchina - Juric: «Loro grande squadra, bisogna essere perfetti». Scrive bergamo.corriere.it

Juventus-Atalanta, Tudor: "Siamo carichi e concentrati, Conceiçao da valutare". VIDEO - L'allenatore bianconero ha introdotto la sfida di sabato alle 18 contro l'amico Juric: "È stato un po' sottovalutato in carriera, sarà una partita tra squadre di primissimo livello". Scrive sport.sky.it