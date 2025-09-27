Juve Atalanta sfida tra cecchini | si affrontano le regine del gol da fuori area La statistica è clamorosa

Juve Atalanta, sfida tra cecchini: tutti i dettagli sulla statistica che riguarda le due squadre che si affronteranno oggi. Juventus – Atalanta non sarà solo un big match d’alta classifica, ma anche una sfida tra due delle squadre più abili a far male dalla lunga distanza. Come evidenziano le statistiche della Serie A, bianconeri e nerazzurri sono dei veri e propri specialisti del gol da fuori area, una qualità che potrebbe rivelarsi decisiva nella partita di oggi pomeriggio. In questo avvio di campionato 202526, la Juventus di Igor Tudor si sta dimostrando la squadra più letale in assoluto da questo punto di vista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Atalanta, sfida tra cecchini: si affrontano le regine del gol da fuori area. La statistica è clamorosa

In questa notizia si parla di: juve - atalanta

Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson

Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta

Probabile formazione #Juventus Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. #JuveAtalanta - X Vai su X

Zhegrova in vantaggio per una maglia da titolare in Juventus-Atalanta Al momento l’esterno kosovaro è in leggero vantaggio su Conceição, ancora non al meglio Il ballottaggio sarà vivo sino all'ultimo #Juventus #Zhegrova #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Atalanta è anche il derby croato Tudor-Juric. Ecco il bigino di presentazione: dati e tattica - Atalanta metterà di fronte due delle 4 squadre ancora imbattute in questo inizio di Serie A (Cremonese e Napoli le altre due). Lo riporta ecodibergamo.it

Atalanta: Juric 'contro la Juve con umiltà, non è una sfida da Champions' - Dobbiamo affrontare la Juventus con umiltà e pensare a noi stessi senza alcun tipo di proclama". ansa.it scrive