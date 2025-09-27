Juve Atalanta Oppini avverte | Spiace perchè partite così vanno portate a casa per intero Poi aggiunge questo su Adzic
Juve Atalanta, il commento del noto tifoso bianconero Oppini: grande rammarico per una vittoria sfumata a causa delle troppe occasioni sprecate. Un commento a caldo, che mischia il grande rammarico per una vittoria sfumata alla lucida analisi di una squadra ancora in costruzione. Come di consueto, il noto tifoso e opinionista Francesco Oppini ha affidato al suo account X il suo pensiero dopo il pareggio per 1-1 tra Juventus e Atalanta. Dalle sue parole emerge la delusione per un’occasione persa, ma anche la consapevolezza del potenziale di un gruppo giovane e di talento. Oppini Juve: il commento a caldo su X. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - atalanta
Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson
Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta
JUVENTUS-ATALANTA: CRONACA IN DIRETTA & POSTPARTITA - X Vai su X
Zhegrova si è preso la scena in Juventus-Atalanta Da quando è entrato in campo, la Juventus ha sensibilmente migliorato la propria prestazione. Attenzione al Re Leone #Zhegrova #JuventusAtalanta #Fantacalcio - facebook.com Vai su Facebook
Juve Atalanta, Oppini avverte: «Spiace perchè partite così vanno portate a casa per intero». Poi aggiunge questo su Adzic - Juve Atalanta, il commento del noto tifoso bianconero Oppini: grande rammarico per una vittoria sfumata a causa delle troppe occasioni sprecate Un commento a caldo, che mischia il grande rammarico per ... Segnala juventusnews24.com
I due colpi dell'ultimo giorno di mercato si presentano ai tifosi bianconeri e il kosovaro annuncia il forfait per il derby d'Italia - Il bilancio del dg bianconero Damien Comolli a dieci giorni dalla fine del mercato racconta di "una Juve più forte di prima. Si legge su gazzetta.it