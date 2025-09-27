Juve Atalanta, il commento del noto tifoso bianconero Oppini: grande rammarico per una vittoria sfumata a causa delle troppe occasioni sprecate. Un commento a caldo, che mischia il grande rammarico per una vittoria sfumata alla lucida analisi di una squadra ancora in costruzione. Come di consueto, il noto tifoso e opinionista Francesco Oppini ha affidato al suo account X il suo pensiero dopo il pareggio per 1-1 tra Juventus e Atalanta. Dalle sue parole emerge la delusione per un’occasione persa, ma anche la consapevolezza del potenziale di un gruppo giovane e di talento. Oppini Juve: il commento a caldo su X. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Atalanta, Oppini avverte: «Spiace perchè partite così vanno portate a casa per intero». Poi aggiunge questo su Adzic