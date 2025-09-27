Juve Atalanta Marco Baridon a caldissimo | Pareggio che sta stretto perché la Juventus non ha vinto questa partita Ecco qual è stato il problema oggi all’Allianz Stadium – VIDEO

Juventusnews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Atalanta, l’analisi del post-partita: i bianconeri hanno creato molto ma non sono riusciti a vincere, bene l’impatto dei subentrati. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, una prestazione che avrebbe meritato un risultato diverso. È questa l’analisi a caldissimo del giornalista  Marco Baridon  al termine del big match tra  Juventus  e  Atalanta, finito 1-1. Secondo la lettura del direttore di , i bianconeri possono recriminare per una vittoria sfumata a causa della poca cattiveria sotto porta, ma devono anche guardare ai segnali positivi emersi dalla sfida. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Juve Atalanta: l’analisi a caldo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve atalanta marco baridon a caldissimo pareggio che sta stretto perch233 la juventus non ha vinto questa partita ecco qual 232 stato il problema oggi all8217allianz stadium 8211 video

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta, Marco Baridon a caldissimo: «Pareggio che sta stretto, perché la Juventus non ha vinto questa partita. Ecco qual è stato il “problema” oggi all’Allianz Stadium» – VIDEO

In questa notizia si parla di: juve - atalanta

Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson

Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta

Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: il VIDEO con le parole del tecnico bianconero - Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: il VIDEO con le parole del tecnico alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 2025/26 (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Igor Tudor è int ... Segnala juventusnews24.com

juve atalanta marco baridonPagelle Juve Atalanta: TOP E FLOP dopo il primo tempo - Pagelle Juve Atalanta: i voti ai protagonisti del match, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Atalanta: i voti ai protagonisti del m ... juventusnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juve Atalanta Marco Baridon