Juve Atalanta Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi e Chiara Aleati – VIDEO
Juve Atalanta, “Ma che partita hai visto?”: su è LIVE il post-gara con Paolo Rossi e Chiara Aleati. Ecco l’analisi – VIDEO. La Juventus di Igor Tudor è scesa in campo all’Allianz Stadium contro l’Atalanta quest’oggi, nella 5ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE ATALANTA L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - atalanta
Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson
Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta
? #Juve-#Atalanta, la formazione ufficiale di #Tudor: rientri e grosse sorprese! - X Vai su X
Kelly certezza di Tudor in questo avvio Sarà titolare anche in Juve Atalanta - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Atalanta 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it
Juventus-Atalanta 1-1, le pagelle: Cabal miracoloso (7), Adzic distratto (5), Cambiaso ovunque (6,5) - La sfida, valida per la quinta giornata di Serie A, tra Juventus e Atalanta si è conclusa in parità (1- Segnala leggo.it