Juve-Atalanta le pagelle | Adzic poco incisivo 5 Ahanor che sicurezza | 7
Cabal e il suo gol da opportunista evitano alla squadra di Tudor un ko che avrebbe aperto molte crepe: 7 in pagella. Kossounou, troppi errori: 4,5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: juve - atalanta
Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson
Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta
#JuveAtalanta #JuventusAtalanta #Juventus #Juve #Atalanta #Tudor VIDEO - X Vai su X
Juventus-Atalanta diretta: formazioni, risultato e aggiornamenti in tempo reale. Segui la Serie A oggi LIVE - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di Juventus-Atalanta 1-1: molto bene Sulemana (7), che errore di Adzic (5) - Dopo quello contro il Verona, è arrivato anche contro l’Atalanta l’1- Scrive msn.com
Juventus-Atalanta 1-1, le pagelle: Cabal miracoloso (7), Adzic distratto (5), Cambiaso ovunque (6,5) - La sfida, valida per la quinta giornata di Serie A, tra Juventus e Atalanta si è conclusa in parità (1- Segnala msn.com