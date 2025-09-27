Juve-Atalanta Juric sconfessa Tudor | Oggi mi è sembrato che non potevano farci gol

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo Juve-Atalanta e ha fatto grandi complimenti ai suoi: “Per larghi tratti mi è sembrato che non potevamo prendere gol e che mancava poco per fare il secondo” Ha accettato l’arduo compito di sostituire un monumento come Gasperini a Bergamo e, partita dopo partita, Ivan Juric si sta prendendo l’ Atalanta. La sua Dea è uscita con un punto dall’Allianz Stadium e contro la Juventus poteva anche prendere il bersaglio grosso. Di seguito la conferenza stampa post partita a cura dell’inviato di Calciomercato.it a Torino. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

