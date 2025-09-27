Juve-Atalanta gli azzardi di Tudor non pagano | sono loro due i peggiori in campo

Calciomercato.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus chiude il primo tempo in svantaggio nella sfida interna contro l’Atalanta, le scelte di formazione di Tudor non portano i benefici sperati: sono proprio loro i peggiori in campo Dopo un avvio col piglio giusto, con l’ Atalanta costretta a ripiegare in continuazione nella propria metà campo, la Juventus si è spenta col passare del tempo e ha chiuso la prima frazione di gioco in svantaggio. – Calciomercato.it (LaPresse) A sorprendere tutti prima del match sono state le scelte di formazione di Igor Tudor, in particolare per la mossa di schierare sia Vasilije Adzic sia Teun Koopmeiners. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

juve atalanta gli azzardi di tudor non pagano sono loro due i peggiori in campo

© Calciomercato.it - Juve-Atalanta, gli azzardi di Tudor non pagano: sono loro due i peggiori in campo

In questa notizia si parla di: juve - atalanta

Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson

Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta

juve atalanta azzardi tudorJuve-Atalanta, gli azzardi di Tudor non pagano: sono loro due i peggiori in campo - Tudor sorprende tutti con le scelte di formazione, ma i suoi azzardi non portano niente di buono: Juve sotto con l'Atalanta all'intervallo ... calciomercato.it scrive

juve atalanta azzardi tudorPagina 3 | Juve-Atalanta, la formazione ufficiale di Tudor: rientri e grosse sorprese! - I bianconeri sfidano la Dea per tornare subito al successo e dare un segnale al Napoli: le scelte del tecnico della Vecchia Signora ... Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Atalanta Azzardi Tudor