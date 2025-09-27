Juve-Atalanta gli azzardi di Tudor non pagano | sono loro due i peggiori in campo

La Juventus chiude il primo tempo in svantaggio nella sfida interna contro l’Atalanta, le scelte di formazione di Tudor non portano i benefici sperati: sono proprio loro i peggiori in campo Dopo un avvio col piglio giusto, con l’ Atalanta costretta a ripiegare in continuazione nella propria metà campo, la Juventus si è spenta col passare del tempo e ha chiuso la prima frazione di gioco in svantaggio. – Calciomercato.it (LaPresse) A sorprendere tutti prima del match sono state le scelte di formazione di Igor Tudor, in particolare per la mossa di schierare sia Vasilije Adzic sia Teun Koopmeiners. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

