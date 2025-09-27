La Dea va in vantaggio nel finale di primo tempo con una giocatona di Sulemana e scatta la rivoluzione: furia totale all’intervallo Juventus-Atalanta è il big match di questo sabato di Serie A. Una sfida subito molto importante per entrambe le squadre, visto che la Juventus è partita bene ma viene da un brutto pareggio in casa del Verona e l’Atalanta è in forma ma con qualche problemino iniziale. Insomma, nessuna delle due ha convinto e in questo primo tempo l’equilibrio regna. La squadra di Tudor sta facendo la partita, ma senza creare occasioni particolarmente importanti. Resta da segnalare il palo dopo pochi secondi di Kalulu di testa e la conclusione di Adzic su cui è bravissimo Carnesecchi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve-Atalanta, furia Tudor: “Cacciato all’intervallo”