Juve Atalanta: chi resterà fuori tra Locatelli, Thuram e Koopmeiners nel big match dell’Allianz Stadium? La scelta di Tudor sarà questa. Nessun dubbio, nessuna sorpresa. Per la super sfida di questo pomeriggio contro l’ Atalanta, Igor Tudor si affida alle sue certezze. A guidare il centrocampo della Juve sarà la coppia formata da Manuel Locatelli e Khéphren Thuram. Per Teun Koopmeiners, si profila una partenza dalla panchina. JUVE ATALANTA LIVE La mente e il braccio della Juve di Tudor. La scelta del tecnico croato è nel segno della continuità. Manuel Locatelli, regista classe 1998 e capitano, viene confermato dopo la titolarità contro il Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta, focus a centrocampo: chi resta fuori tra Locatelli, Thuram e Koopmeiners. La scelta di Tudor va in questa direzione, gli aggiornamenti