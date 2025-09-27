Juve-Atalanta Del Piero-Yildiz e l’abbraccio prima del match

(Adnkronos) – Abbraccio tra numeri 10 prima di Juventus-Atalanta. Alessandro Del Piero, allo Stadium come commentatore per la Cbs, nel pre-partita è stato 'puntato' da Kenan Yildiz. Il talento turco della formazione bianconera ha interrotto il riscaldamento per qualche secondo ed è piombato alle spalle di Del Piero, che era impegnato nella presentazione del match.  Dopo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

