Juve Atalanta, un’arma in più per Tudor: nessuna squadra ha segnato più dei bianconeri da palla inattiva in questo avvio di campionato. In una partita che si preannuncia equilibrata, fisica e tattica come quella tra Juventus e Atalanta, a fare la differenza potrebbero essere i dettagli, i singoli episodi. E in questo inizio di stagione, la squadra di Igor Tudor ha dimostrato di avere un’arma letale, quasi infallibile, proprio su quelle situazioni che possono sbloccare le gare più complesse: le palle inattive. Un fondamentale su cui i bianconeri stanno costruendo gran parte delle loro fortune offensive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Atalanta, così i bianconeri fanno paura! La squadra di Tudor è prima in una speciale classifica, nessuno ha fatto meglio di lei quest'anno. Il dato