Juve Atalanta così i bianconeri fanno paura! La squadra di Tudor è prima in una speciale classifica nessuno ha fatto meglio di lei quest’anno Il dato
Juve Atalanta, un’arma in più per Tudor: nessuna squadra ha segnato più dei bianconeri da palla inattiva in questo avvio di campionato. In una partita che si preannuncia equilibrata, fisica e tattica come quella tra Juventus e Atalanta, a fare la differenza potrebbero essere i dettagli, i singoli episodi. E in questo inizio di stagione, la squadra di Igor Tudor ha dimostrato di avere un’arma letale, quasi infallibile, proprio su quelle situazioni che possono sbloccare le gare più complesse: le palle inattive. Un fondamentale su cui i bianconeri stanno costruendo gran parte delle loro fortune offensive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - atalanta
Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson
Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta
Probabile formazione #Juventus Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. #JuveAtalanta - X Vai su X
Zhegrova in vantaggio per una maglia da titolare in Juventus-Atalanta Al momento l’esterno kosovaro è in leggero vantaggio su Conceição, ancora non al meglio Il ballottaggio sarà vivo sino all'ultimo #Juventus #Zhegrova #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook
Koopmeiners, Juve Atalanta nel destino: l’olandese può tagliare un traguardo importante in bianconero contro il suo passato. Cosa può accadere oggi all’Allianz Stadium - Koopmeiners, Juve Atalanta potrebbe significare un traguardo importante in bianconero per il centrocampista olandese. Scrive juventusnews24.com
Juventus, riecco l'Atalanta: da quel 9 marzo è cambiato tutto, ma non Koopmeiners - L'olandese dovrebbe partire dalla panchina nel big match di questa sera contro la sua ex squadra, quella che lo ha reso grande, mentre aspetta ancora di poter essere davvero protagonista in bianconero ... Riporta ilbianconero.com