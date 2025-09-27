di Andrea Bargione Juve Atalanta LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata di Serie A 202526. (Inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la battuta d’arresto contro il Verona, la Juve vuole tornare a vincere contro l’ Atalanta per dare un’altra prova di forza. I ragazzi di Tudor però impattano contro la squadra di Juric: dopo un ottimo primo tempo dei bianconeri, la Dea trova il gol nel finale di prima frazione con Sulemana. La Juve nella seconda parte di secondo tempo accelera e lotta, trovando il gol con Cabal e sfiorando in più occasioni il gol vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Atalanta 1-1: altro pareggio per i bianconeri dopo Verona, tante le occasioni per la Juventus nel finale ma senza gol