di Andrea Bargione Juve Atalanta LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata di Serie A 202526. (Inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la battuta d’arresto contro il Verona, la Juve vuole tornare a vincere contro l’ Atalanta per dare un’altra prova di forza. Tudor cambierà qualche pedina ma quello che importa ai tifosi della Juve è conquistare i tre punti e fare la voce grossa in campionato in vista della sfida in Champions League. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta 0-1: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 1? SUBITO JUVE – I bianconeri spingo fin da subito sull’acceleratore: un calcio d’angolo e una rimessa laterale in ottima posizione guadagnata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta 0-1 LIVE: Bremer ci prova di testa, blocca Carnesecchi