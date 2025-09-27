Juve annuncio sul centrocampo | Bisogna salutare Koopmeiners ecco il colpo perfetto | ESCLUSIVO

ll mercato non si ferma mai e la Juventus è chiamata già a programmare il futuro, ai nostri microfoni arriva la dritta giusta: “Ormai con Koopmeiners bisogna accettare la realtà” Come ogni settimana sul canale YouTube di Calciomercato.it va in onda Juve Zone, lo speciale sul mondo bianconero a cura della nostra redazione. L’ospite dell’ultima puntata è stato Camillo Demichelis e con lui abbiamo fatto il punto sul centrocampo a disposizione di Igor Tudor: “Io credo che su Koopmeiners ormai la Juve debba mettersi il cuore in pace. Quando le cose non vanno bene, bisogna accettare la realtà e salutarsi nel migliore dei modi” Juve, annuncio sul centrocampo: “Bisogna salutare Koopmeiners, ecco il colpo perfetto” ESCLUSIVA – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

