Juric si toglie i sassolini dalla scarpa | Non sono un allenatore finito ma il nostro mondo è così

27 set 2025

Juric si porta a casa il pareggio contro la Juventus nella sfida del sabato pomeriggio: "Grande rammarico perché potevamo chiuderla in diverse occasioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

