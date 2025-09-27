Juric | Ho sempre fatto bene a Roma buttato là e lasciato solo Ahanor mi sta impressionando

. Le parole del’ tecnico dell’Atalanta Un punto prezioso all’Allianz Stadium, ma anche un pizzico di rammarico per quella che poteva essere una vittoria di prestigio. È questo lo stato d’animo di Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta, che ha commentato ai microfoni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juric: «Ho sempre fatto bene, a Roma buttato là e lasciato solo. Ahanor mi sta impressionando»

In questa notizia si parla di: juric - bene

Juric: “Il gruppo lavora bene e spinge tanto. Non volevamo rischiare Scamacca”

Juric motivato: «Atalanta, possiamo fare bene. Scamacca? Pronto per giocare titolare e su Lookman…»

«Bene il secondo tempo dell’Atalanta». Juric: il mercato? Vedremo come finirà con Lookman

ATALANTA - Juric: "La Juventus sta facendo bene, per noi sarà una grande prova" https://ift.tt/dUOeRBV - X Vai su X

Ademola Lookman sarà convocato per la sfida che domani vedrà l’Atalanta in campo con il Torino In conferenza stampa, ne ha parlato il tecnico orobico Ivan Juric: “Lui ha parlato con me, la squadra e il mio staff. È stato accolto bene e da domani comincerà - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta, Juric: "Ho sempre fatto bene, a Roma lasciato solo ma sono cresciuto. Ahanor mi ha fatto una grandissima impressione" - Mi ha fatto una grandissima impressione in questi primi mesi, ha voglia di imparare e migliorare. Da msn.com

Juric si toglie i sassolini dalla scarpa: “Non sono un allenatore finito, ma il nostro mondo è così” - Juric si porta a casa il pareggio contro la Juventus nella sfida del sabato pomeriggio: "Grande rammarico perché potevamo chiuderla in diverse occasioni" ... Scrive fanpage.it