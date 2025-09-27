Juric a DAZN | La Juve è una grande squadra sta facendo bene Yildiz e Openda possono cambiarsi posizione? Vi dico questo
Ivan Juric ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Atalanta: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juve Atalanta: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «La Juve è una grande squadra con tante opzioni, sta facendo bene e per noi sarà una grande prova. Sarà una partita difficile, loro sono compatti anche se ultimamente hanno preso tanti gol. Bisogna giocare bene come nelle ultime due partite, per fare il meglio possibile». CAMBIO POSIZIONE YILDIZ E OPENDA – «Può succedere, su quella parte non c’è un giocatore classico ma una mezzala più offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
