Julio Cesar spiazza e sponsorizza l’ex Inter Brazao al Bayern Monaco | Lui tra i migliori portieri al mondo!

Julio Cesar spiazza e sponsorizza l’ex Inter Brazao al Bayern Monaco: le parole sull’estremo difensore brasiliano in forza al Santos. Julio Cesar, storico portiere brasiliano ed ex protagonista del Triplete con l’ Inter nel 2010, è tornato a parlare di calcio internazionale lanciando un consiglio importante per il futuro del Bayern Monaco. Intervistato da Sky Sports Deutschland, l’Acchiappasogni ha suggerito il nome di Gabriel Brazao, estremo difensore classe 2000 cresciuto nell’Atlético Paranaense e attualmente in forza al Santos dopo una breve parentesi avuta anche con la maglia dell’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Julio Cesar spiazza e sponsorizza l’ex Inter Brazao al Bayern Monaco: «Lui tra i migliori portieri al mondo!»

In questa notizia si parla di: julio - cesar

Julio César Enciso, ecco chi è la stella paraguaiana classe 2004 che ha fatto innamorare l’Inter

Sommer Inter, permanenza praticamente certa! Julio Cesar decisivo nella scelta del Galatasaray di puntare su Ederson

Pato nostalgico: «La doppietta nel derby al primo posto dei miei ricordi in A». Poi svela il retroscena su Julio Cesar

Ogni giorno il Museo Fiorentina ricorda i compleanni dei protagonisti viola, tutte le persone che hanno contribuito a costruire la storia della Fiorentina sono nel nostro cuore... Buon compleanno a: Julio Cesar LEON #ForzaViola #Fiorentina #AcfFiorentina # Vai su Facebook

La famiglia di Julio Cesar Abbadie in visita al Museo del Genoa https://buoncalcioatutti.it/2025/09/25/la-famiglia-di-julio-cesar-abbadie-in-visita-al-museo-del-genoa/… via @buoncalcio - X Vai su X

Oggi è il compleanno di Julio Cesar: il messaggio di auguri dell’Inter - Arrivato all'Inter nel 2005, l'ex portiere brasiliano si è guadagnato presto il soprannome di Acchiappasogni, grazie a parate indimenticabili, riflessi incredibili e tantissima personalità. Come scrive fcinter1908.it