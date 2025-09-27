judo giappone a fare la voce grossa nel day 2 del grand prix di qingdao 2025

Calato il sipario sulla seconda giornata del Grand Prix di Qingdao 2025, nono appuntamento stagionale del World Tour di judo. Quest’oggi sono andate in scena quattro categorie di peso (-73 kg e -81 kg maschili; -63 kg e -70 kg femminili) di un evento che vede la partecipazione di soli 200 atleti provenienti da 26 Paesi diversi. Un evento in cui l’Italia non è presente. Tra gli uomini il Giappone ha fatto la voce grossa. Nei -73 kg Yudai Tanaka ha conquistato il titolo, mettendo in mostra tecnica e determinazione. Nella sfida finale contro l’uzbeko Shakhram Ahadov l’ippon è stato risolutivo in favore del nipponico. 🔗 Leggi su Oasport.it

