Jorge Martin si infortuna al MotoGP | Ha subito una frattura scomposta della clavicola destra dopo il contatto con Marco Bezzecchi

Nella caduta seguita al contatto con Marco Bezzecchi, Jorge Martin ha riportato la frattura scomposta della clavicola destra. Lo hanno accertato, comunica "Aprilia Racing", le. 🔗 Leggi su Leggo.it

Motogp, Jorge Martin torna in pista con l’Aprilia: test a Misano dopo gli infortuni

Jorge Martin effettuerà un test mercoledì a Misano. Mirino puntato sulla tappa di Brno

Jorge Martin torna in pista tre mesi dopo l’incidente: “Con 11 costole rotte sto un po’ scomodo”

MotoGP | GP Giappone: frattura alla clavicola per Martin [VIDEO] - Brutta tegola per il team di Noale che oggi nella Sprint Race ha visto entrambi i piloti out già al primo giro. Da motograndprix.motorionline.com

