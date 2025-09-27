Jorge Martin si infortuna al MotoGP | Ha subito una frattura scomposta della clavicola destra dopo il contatto con Marco Bezzecchi
Nella caduta seguita al contatto con Marco Bezzecchi, Jorge Martin ha riportato la frattura scomposta della clavicola destra. Lo hanno accertato, comunica "Aprilia Racing", le. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: jorge - martin
Motogp, Jorge Martin torna in pista con l’Aprilia: test a Misano dopo gli infortuni
Jorge Martin effettuerà un test mercoledì a Misano. Mirino puntato sulla tappa di Brno
Jorge Martin torna in pista tre mesi dopo l’incidente: “Con 11 costole rotte sto un po’ scomodo”
Jorge Martin ha commesso un errore alla prima curva e nel gruppo ha fatto cadere il suo compagno di squadra #JapaneseGP | #MotoGP - X Vai su X
Jorge Martin ha siglato il suo miglior tempo in 1’43.784 dopo aver messo a segno due scivolate che hanno compromesso il lavoro finale Scopri cosa ha dichiarato dopo le due sessioni di prove del venerdì Vai su Facebook
Jorge Martin si infortuna al MotoGP: «Ha subito una frattura scomposta della clavicola destra dopo il contatto con Marco Bezzecchi» - Nella caduta seguita al contatto con Marco Bezzecchi, Jorge Martin ha riportato la frattura scomposta della clavicola destra. Secondo leggo.it
MotoGP | GP Giappone: frattura alla clavicola per Martin [VIDEO] - Brutta tegola per il team di Noale che oggi nella Sprint Race ha visto entrambi i piloti out già al primo giro. Da motograndprix.motorionline.com