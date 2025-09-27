Jorge Martin incubo infinito | caduta drammatica le sue condizioni

Un anno da dimenticare per Jorge Martin, che nel Gran Premio del Giappone a Motegi ha vissuto l’ennesimo colpo di scena negativo della sua stagione. Durante la Sprint, lo spagnolo è caduto in Curva 1, finendo addosso al compagno di squadra Marco Bezzecchi. Quest’ultimo non ha riportato conseguenze, mentre per Martin è arrivata invece la diagnosi peggiore: frattura scomposta della clavicola destra e operazione chirurgica immediata. Una serie infinita di sfortune. Il 2025 è diventato un vero calvario per il campione spagnolo. Martin è riuscito a prendere parte solo a sette dei 17 weekend di gara, un dato che racconta meglio di qualsiasi parola la sua stagione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

