John Elkann in Vaticano | regala a Papa Leone XIV il volante di Leclerc e un modellino Ferrari

Il volante Ferrari originale, utilizzato da Charles Leclerc in un Gran Premio di Formula 1 e un modellino di una Ferrari SF90 XX Stradale. Sono i due doni che John Elkann, ricevuto ieri, venerdì 26 settembre in udienza, ha voluto regalare a Papa Leone XIV.Il presidente Stellantis, accompagnato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Papa Leone XIV ha ricevuto oggi John Elkann, presidente di Stellantis, e la moglie Lavinia Borromeo in udienza privata, come riportato dalla Sala Stampa Vaticana. Un incontro che non sorprende

