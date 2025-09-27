Jody Williams premio Nobel per la Pace 1997 | Viviamo in una fase spaventosa C’è un genocidio in corso Se sai che è sbagliato e non fai niente tu sei colpevole

L’attivista ha dedicato buona parte della sua vita al disarmo. E oggi è d’accordo con chi dice che stiamo vivendo una “guerra a pezzi”, dall’Ucraina a Gaza. Ma crede nella capacità (soprattutto delle donne) di trovare strade alternative, e per non perdere la speranza ci dice: «Trovate la vostra gente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Jody Williams, l’emancipazione femminile e l’attivismo

Basilicata, il premio Nobel Jody Williams nuova presidente della Città della pace per i bambini - Il premio Nobel per la pace Jody Williams è la nuova presidente della fondazione Città della pace per i bambini Basilicata. Scrive notizie.tiscali.it

Il premio Nobel Williams a Potenza racconta l'accoglienza - "Svolgere programmi di integrazione con la cultura locale è la base per l'accoglienza perché permette a chi accoglie di capire chi è accolto": lo ha detto stamani, a Potenza, in chiusura della due ... Secondo ansa.it

