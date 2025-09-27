L’attivista ha dedicato buona parte della sua vita al disarmo. E oggi è d’accordo con chi dice che stiamo vivendo una “guerra a pezzi”, dall’Ucraina a Gaza. Ma crede nella capacità (soprattutto delle donne) di trovare strade alternative, e per non perdere la speranza ci dice: «Trovate la vostra gente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jody Williams, premio Nobel per la Pace 1997: «Viviamo in una fase spaventosa. C’è un genocidio in corso. Se sai che è sbagliato, e non fai niente, tu sei colpevole»