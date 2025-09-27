Jesi ai domiciliari con braccialetto elettronico minaccia una donna dalla finestra
Jesi (Ancona), 27 settembre 2025 – E’ già ai domiciliari con braccialetto elettronico ma affacciandosi al balcone, minaccia di morte una donna che passa sotto casa, gridandole che l’avrebbe sgozzata e sciolta con l’acido. Così i carabinieri della stazione di Jesi hanno arrestato e portato nel carcere di Montacuto un 25enne dell’est Europa, residente a Jesi e gravato da numerosi pregiudizi di polizia. L’attività è avvenuta in esecuzione di un’ordinanza del Gip di Ancona, che ha disposto l’aggravamento degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico cui il giovane era già sottoposto dallo scorso 8 agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: jesi - domiciliari
CRONACA - Violenta aggressione a scopo di rapina ai danni di un 17enne. I Carabinieri di Jesi, arrestano l’autore. Si tratta di un 21enne pregiudicato di Jesi che ha anche tentato di evadere dagli arresti domiciliari per evitare di presentarsi all’udienza per dire - facebook.com Vai su Facebook
Evade dai domiciliari per l'aperitivo, arresto a Monte San Vito. 33enne pregiudicato sorpreso in un bar a Jesi dai Carabinieri #ANSA - X Vai su X
Rimuove il braccialetto elettronico e evade dai domiciliari: rintracciato a Bagno a Ripoli - Scattata la segnalazione dal braccialetto elettronico un uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato trovato in casa dai carabinieri ... Scrive gonews.it
Jesi, calci in testa al passante: «Devi morire». Il giovane violento finisce ai domiciliari - Per il 25enne ucraino, il gip Carlo Masini, su richiesta del pm, ha disposto gli arresti domiciliari con ... Secondo corriereadriatico.it