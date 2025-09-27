jesi ai domiciliari con braccialetto elettronico minaccia una donna dalla finestra

Jesi (Ancona), 27 settembre 2025 – E’ già ai domiciliari con braccialetto elettronico ma affacciandosi al balcone, minaccia di morte una donna che passa sotto casa, gridandole che l’avrebbe sgozzata e sciolta con l’acido. Così i carabinieri della stazione di Jesi hanno arrestato e portato nel carcere di Montacuto un 25enne dell’est Europa, residente a Jesi e gravato da numerosi pregiudizi di polizia. L’attività è avvenuta in esecuzione di un’ordinanza del Gip di Ancona, che ha disposto l’aggravamento degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico cui il giovane era già sottoposto dallo scorso 8 agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

