Jennifer Lawrence sulla Palestina | Quello che sta accadendo è un genocidio ho paura per i nostri figli

L'attrice, ospite del San Sebastian Film Festival dove ha presentato il suo ultimo lavoro, ha alzato la voce sul genocidio in corso ai danni del popolo palestinese Jennifer Lawrence ha preso le difese della Palestina durante una conferenza stampa al San Sebastian Film Festival, affermando che ciò che sta accadendo a Gaza è "nientemeno che un genocidio". All'attrice premio Oscar, presente al festival per la proiezione del suo nuovo film Die My Love e per ricevere il prestigioso Premio Donostia, è stato chiesto più volte un commento sulla guerra a Gaza durante la conferenza stampa. Sebbene i moderatori del festival abbiano cercato di interrompere le domande, Lawrence ha espresso con eloquenza la sua opinione sulla questione verso la fine del dibattito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

