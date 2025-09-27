Jelinek chi è il padre biologico di Mercedesz Henger | Riccardo Schicchi non è mio padre purtroppo l’ho dovuto dire
Il vero cognome di Mercedesz Henger è Jelinek, ovvero quello appartenente al padre biologico. Sul vero padre dell’influencer non si hanno moltissime informazioni, questo perché la figlia dell’ex pornodiva non ha mai avuto alcun tipo di rapporto col papà. Pare infatti che in tutti questi anni lo abbia sentito una sola volta al telefono e al momento vivrebbe in Germania con la sua famiglia. A rivelare pubblicamente la notizia del padre biologico, fu proprio Mercedesz Henger in un’ospitata televisiva che fece molto arrabbiare sua madre Eva Henger. Tutti pensavano che Mercedesz Henger fosse figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi ma la ragazza ha svelato che il padre invece era un uomo che aveva avuto una relazione precedente con Eva, Mercedesz ha raccontato: “Abbiamo parlato quando avevo 17 anni, lui mi disse ‘ Parli malissimo ungherese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
