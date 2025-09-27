Jazz all’Atelier Musicale | Enrico Intra & friends rendono omaggio a Emilio Soana

Sabato 4 ottobre alla Camera del Lavoro di Milano il tributo al grande trombettista scomparso Un concerto speciale per ricordare Emilio Soana, uno dei più grandi trombettisti jazz italiani, scomparso lo scorso gennaio. L’omaggio andrà in scena sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17.30 all’ Auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro di Milano, nell’ambito della XXXI edizione della rassegna Atelier Musicale, organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio. Sul palco un parterre straordinario di musicisti: Enrico Intra, Gianluigi Trovesi, Paolo Tomelleri, Claudio Angeleri, Tony Arco, il trombettista svizzero Franco Ambrosetti, insieme alla Small Band dei Civici Corsi di Jazz di Milano diretta da Luca Missiti, con Marco Mariani, Gabriel Otoya, Andrea Andreoli, Humberto Amesquita, Giulio Visibelli, Rudi Manzoli, Giancarlo Porro, Mario Rusca, Marco Mistrangelo e Tony Arco. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

