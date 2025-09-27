Jashari | come procede il recupero dall’infortunio? Ecco i tempi del suo rientro

Milan, Ardon Jashari continua a lavorare per recuperare l'infortunio alla gamba. Ecco la possibile data del ritorno in campo del centrocampista.

Buone notizie da #Milanello: lo stop di #Jashari, inizialmente stimato in 2-3 mesi, procede nei tempi giusti L'ex Bruges, che aveva evitato l'intervento chirurgico, potrebbe tornare a disposizione di #Allegri già prima di novembre.

Milan, infortunio Jashari: come procede il recupero?

Milan, infortunio Jashari: come procede il recupero? - Il Milan ha trattato mesi per arrivare a chiudere la trattativa per Jashari, alla fine il giocatore è arrivato, ma si è subito fermato per infortunio.

MN24 - Jashari Milan, lo svizzero accorcia i tempi! - Jashari Milan, il centrocampista svizzero brucia le tappe: rientro a Milano e recupero sempre più vicino.