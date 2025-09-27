Jannik Sinner piega Atmane al terzo set | è ai quarti dell' Atp Pechino

Today.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner è ai quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino. Oggi, sabato 27 settembre, il campione italiano, numero 2 del ranking Atp, ha battuto il francese Terence Atmane, numero 68 del mondo, vincendo con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 in 2 ore e 21 minuti di gioco.Atmane è stato frenato. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open

jannik sinner piega atmaneJannik Sinner piega Atmane al terzo set: è ai quarti dell'Atp Pechino - Il numero 2 elimina il numero 68 del ranking, frenato nel finale dai crampi, vincendo con il punteggio di 6- Riporta today.it

jannik sinner piega atmaneSinner-Atmane, all'Atp 500 di Pechino, il risultato: 6-4 5-7 6-0, Jannik vince in tre set ed è ai quarti - L'azzurro deve lottare per due set, il francese accusa un problema all'inguine nel terzo: il numero 2 sfiderà l'ungherese Marozsan ... corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Piega Atmane