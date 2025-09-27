Jannik Sinner piega Atmane al terzo set | è ai quarti dell' Atp Pechino
Jannik Sinner è ai quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino. Oggi, sabato 27 settembre, il campione italiano, numero 2 del ranking Atp, ha battuto il francese Terence Atmane, numero 68 del mondo, vincendo con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 in 2 ore e 21 minuti di gioco.Atmane è stato frenato. 🔗 Leggi su Today.it
Jannik Sinner avanza a Pechino! L'azzurro prevale in tre set su Atmane (6-4 5-7 6-0), in un match in cui il n. 2 del mondo ha provato tante palle corte e variazioni, faticando specialmente nel 2° set, in cui è stato in vantaggio di un break in due occasioni. Per J - X Vai su X
Rientro vincente per Jannik Sinner, in campo a Pechino dopo gli Us Open. L'azzurro n.2 del tennis mondiale al torneo Atp 500 in Cina ha battuto il croato Marin Cilic in due set con il punteggio di 6-2 6-2. EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner piega Atmane al terzo set: è ai quarti dell'Atp Pechino - Il numero 2 elimina il numero 68 del ranking, frenato nel finale dai crampi, vincendo con il punteggio di 6- Riporta today.it
Sinner-Atmane, all'Atp 500 di Pechino, il risultato: 6-4 5-7 6-0, Jannik vince in tre set ed è ai quarti - L'azzurro deve lottare per due set, il francese accusa un problema all'inguine nel terzo: il numero 2 sfiderà l'ungherese Marozsan ... corriere.it scrive