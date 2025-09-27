jannik sinner non brilla lascia per strada un set ma batte atmane e avanza ai quarti a pechino

Con qualche difficoltà di troppo, Jannik Sinner stacca il biglietto per i quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino. Una prestazione non brillante quella del numero due del mondo, che lascia un set al francese Terence Atmane e chiude alla fine l’incontro in tre set con il punteggio di 6-4 5-7 6-0 dopo due ore e ventuno minuti di gioco. Un Sinner troppo falloso, un po’ bloccato anche dalla volontà di cambiare qualcosa nel suo gioco e con il servizio che lo ha abbandonato un po’ di volte nel match. Una serie di passaggi a vuoto decisamente inaspettati nel match, soprattutto nel secondo set. Jannik ha chiuso con il 63% di prime in campo (66% per Atmane), vincendo alla fine il 69% di punti con questo colpo. 🔗 Leggi su Oasport.it

