Jannik Sinner non brilla lascia per strada un set ma batte Atmane e avanza ai quarti a Pechino
Con qualche difficoltà di troppo, Jannik Sinner stacca il biglietto per i quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino. Una prestazione non brillante quella del numero due del mondo, che lascia un set al francese Terence Atmane e chiude alla fine l’incontro in tre set con il punteggio di 6-4 5-7 6-0 dopo due ore e ventuno minuti di gioco. Un Sinner troppo falloso, un po’ bloccato anche dalla volontà di cambiare qualcosa nel suo gioco e con il servizio che lo ha abbandonato un po’ di volte nel match. Una serie di passaggi a vuoto decisamente inaspettati nel match, soprattutto nel secondo set. Jannik ha chiuso con il 63% di prime in campo (66% per Atmane), vincendo alla fine il 69% di punti con questo colpo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"
Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
#Tennis #ChinaOpen Agli ottavi di finale Jannik #Sinner vince per 6-4 il primo set del match contro il francese #Atmane Foto archivio Ansa - X Vai su X
Rientro vincente per Jannik Sinner, in campo a Pechino dopo gli Us Open. L'azzurro n.2 del tennis mondiale al torneo Atp 500 in Cina ha battuto il croato Marin Cilic in due set con il punteggio di 6-2 6-2. EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Bublik 6-1 6-1 6-1: Jannik ai quarti agli US Open, affronterà Musetti - Doppio doppio fallo per il kazako che prova a rischiare il servizio per non mettersi nei guai e paga dazio all'italiano. Riporta fanpage.it
Sinner batte Bublik con un triplo 6-1: sarà derby con Musetti ai quarti - In un'ora e ventuno minuti Jannik Sinner strapazza Alexander Bublik: triplo 6- Si legge su gazzetta.it