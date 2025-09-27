Jannik Sinner non brilla lascia per strada un set ma batte Atmane e avanza ai quarti a Pechino

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con qualche difficoltà di troppo, Jannik Sinner stacca il biglietto per i quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino. Una prestazione non brillante quella del numero due del mondo, che lascia un set al francese Terence Atmane e chiude alla fine l’incontro in tre set con il punteggio di 6-4 5-7 6-0 dopo due ore e ventuno minuti di gioco. Un Sinner troppo falloso, un po’ bloccato anche dalla volontà di cambiare qualcosa nel suo gioco e con il servizio che lo ha abbandonato un po’ di volte nel match. Una serie di passaggi a vuoto decisamente inaspettati nel match, soprattutto nel secondo set. Jannik ha chiuso con il 63% di prime in campo (66% per Atmane), vincendo alla fine il 69% di punti con questo colpo. 🔗 Leggi su Oasport.it

jannik sinner non brilla lascia per strada un set ma batte atmane e avanza ai quarti a pechino

© Oasport.it - Jannik Sinner non brilla, lascia per strada un set, ma batte Atmane e avanza ai quarti a Pechino

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open

Sinner-Bublik 6-1 6-1 6-1: Jannik ai quarti agli US Open, affronterà Musetti - Doppio doppio fallo per il kazako che prova a rischiare il servizio per non mettersi nei guai e paga dazio all'italiano. Riporta fanpage.it

Sinner batte Bublik con un triplo 6-1: sarà derby con Musetti ai quarti - In un'ora e ventuno minuti Jannik Sinner strapazza Alexander Bublik: triplo 6- Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Brilla Lascia