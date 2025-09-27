Jannik Sinner il retroscena | chi sono i suoi alfieri a Pechino

Il cuore della giornata azzurra batte forte a Pechino, dove Lorenzo Musetti è tornato in campo dopo la sconfitta in finale a Chengdu di martedì, rialzando la testa, con lo sguardo fisso verso le Finals, verso Torino. Quarto confronto e quarta vittoria con Giovanni Mpetshi Perricard, piegato con il punteggio di 7-6 6-7 6-4 dopo due ore e mezza di partita sofferta. Una costante durante le sue partite: quel rovescio monomane è un colpo che non passa inosservato. Musetti ha alternato smorzate vellutate a fendenti di dritto, riuscendo a resistere alle cannonate del transalpino. Nei passaggi più delicati Lorenzo ha mostrato il lato migliore del suo tennis: fantasia, coraggio, e il solito tocco che incanta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

