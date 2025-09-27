Jannik Sinner | Ho avuto pause di concentrazione ci saranno benefici tra due mesi

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner prosegue il proprio cammino nel torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo il francese Terence Atmane in tre set e qualificandosi ai quarti di finale, dove incrocerà l’ungherese Fabian Marozsan. Il fuoriclasse altoatesino non è stato continuo nel proprio gioco, ma è comunque riuscito a piegare il rivale sul cemento della capitale cinese e lunedì 29 settembre tornerà in campo. Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro, elogiando anche l’avversario, frenato da un problema fisico nella terza frazione: “ Ci sono pochi giocatori come Terence. Ha uno stile di gioco abbastanza unico, poi è mancino e non ce ne sono molti nel circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

jannik sinner ho avuto pause di concentrazione ci saranno benefici tra due mesi

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Ho avuto pause di concentrazione, ci saranno benefici tra due mesi”

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open

jannik sinner ho avutoSinner spiega perché ha lasciato un set ad Atmane a Pechino: Jannik guarda molto più lontano - Dopo aver battuto Terence Atmane negli ottavi di finale del torneo di Pechino, Jannik Sinner ha spiegato come le difficoltà incontrate contro il francese ... Da fanpage.it

jannik sinner ho avutoATP Pechino: un super Atmane viene piegato dai crampi. Sinner lo neutralizza in tre set - ATP | L'azzurro combatte, sfiancando l'avversario in poco meno di due ore e trenta. Si legge su ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Ho Avuto