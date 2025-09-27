Jannik Sinner | Ho avuto pause di concentrazione ci saranno benefici tra due mesi

Jannik Sinner prosegue il proprio cammino nel torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo il francese Terence Atmane in tre set e qualificandosi ai quarti di finale, dove incrocerà l’ungherese Fabian Marozsan. Il fuoriclasse altoatesino non è stato continuo nel proprio gioco, ma è comunque riuscito a piegare il rivale sul cemento della capitale cinese e lunedì 29 settembre tornerà in campo. Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro, elogiando anche l’avversario, frenato da un problema fisico nella terza frazione: “ Ci sono pochi giocatori come Terence. Ha uno stile di gioco abbastanza unico, poi è mancino e non ce ne sono molti nel circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

