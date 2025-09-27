Janja Garnbret padrona dell’arrampicata | doppietta d’oro ai Mondiali vince il boulder dopo il lead Moroni 19ma

Janja Garnbret ha rispettato il pronostico della vigilia, dominando la finale del boulder che ha animato la penultima giornata dei Mondiali 2025 di arrampicata sportiva. La fuoriclasse slovena ha risolto con disinvoltura i quattro problemi proposti sulla parete di Seoul (Corea del Sud) e ha trionfato con il roboante punteggio di 99.5. La 26enne ha bissato la medaglia d’oro conquistata nel lead, a dimostrazione di uno strapotere sconfinato nelle discipline tecniche. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 e Parigi 2024 ha messo le mani sul quarto titolo iridato in carriera in questa specialità dopo quelli del 208, 2019, 2023, il decimo considerando anche il lead e la combinata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Janja Garnbret padrona dell’arrampicata: doppietta d’oro ai Mondiali, vince il boulder dopo il lead. Moroni 19ma

