James Gunn ha le idee chiare su quale versione di Batman vuole nel DCU
È assolutamente indubbio che il personaggio più atteso finora apparso nel DCU di James Gunn sia Batman. Il crociato incappucciato ha attraversato così tante incarnazioni sullo schermo dal debutto della sua serie TV nel gennaio 1966, che può essere difficile anche per i fan più devoti tenerne traccia. Sia Gunn che il regista Matt Reeves hanno confermato che The Batman con Robert Pattinson e il suo imminente sequel esistono in una continuity separata dal DCU principale, portando così i fan non solo a speculare su chi potrebbe assumere il ruolo nel franchise, ma anche a utilizzare i social media per far sapere a Gunn chi vorrebbero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
